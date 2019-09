Catarina Martins sobre ambiente: É a indústria que tem de mudar, não os consumidores

Para a líder do Bloco, o combate ao plástico tem de ser feito pela proibição do uso de embalagens plásticas e não pela imposição de taxas que acabam por se refletir no consumidor. A maioria dos portugueses, defende, não possui meios para ter um consumo consciente do ponto de vista ambiental.