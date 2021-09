Cavaco Silva recorda Jorge Sampaio como "um homem de causas"

Cavaco Silva, que sucedeu a Jorge Sampaio na Presidência da República, já reagiu à morte do ex-Presidente, indicando que foi com "profunda consternação" que tomou conhecimento da sua morte.Cavaco Silva recorda Sampaio como "um homem de causas, que serviu Portugal com grande sabedoria e grande dedicação nos cargos que desempenhou, como Presidente da República, líder do PS e como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas também nos cargos internacionais que desempenhou."Cavaco Silva destacou também a dedicação de Sampaio à causa de Timor Leste, que "mostra bem a sua visão humanista".Adversários em algumas ocasiões, conforme notou Cavaco Silva, os dois antigos Presidentes da República mantiveram "relações cordiais". Nas palavras de Cavaco Silva, Sampaio demonstrou uma "colaboração inexcedível em 2006", quando foi altura de Cavaco assumir a Presidência."O povo português tem todas as razões para honrar e admirar o Presidente Jorge Sampaio", frisou Cavaco Silva, em declarações feitas esta manhã, transmitidas pelas estações de televisão. "Hoje este momento é um tempo de profunda tristeza nacional."(notícia atualizada)