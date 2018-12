Cavaco Silva representa Portugal no funeral de George H. W. Bush

Correio da Manhã

"O antigo Presidente da República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva, representa amanhã [quarta-feira] Portugal em Washington, nas cerimónias fúnebres do antigo Presidente Estados Unidos da América, George H. W. Bush, a convite do Presidente da República e com o acordo do governo", é referido numa nota colocada no 'site' da Presidência portuguesa.

George H.W. Bush morreu na sexta-feira, pouco depois das 22:00 (04:00 de sábado em Lisboa), aos 94 anos.

O 41.º Presidente dos Estados Unidos serviu de 1989 a 1993 e, oito anos depois, assistiu à tomada de posse do seu filho George W. Bush, que se tornou o 43.º Presidente.

Numa mensagem de condolências enviada à família do antigo Presidente dos EUA e divulgada no sábado no 'site' da Presidência, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou "a bravura do antigo oficial da Marinha e também a solidez de carácter do antigo Presidente norte-americano, que se traduziu numa maneira determinada de fazer política, sem nunca perder o respeito por quem defendia ideias diferentes".

Em relação a Portugal, sublinhou, enquanto Presidente, "George Bush demonstrou respeito e admiração pelo povo português, bem como conhecimento da História de Portugal, país que considerava ser um aliado próximo e amigo dos EUA".