Segundo Francisco Rodrigues dos Santos, a estratégia do CDS é de "alívio fiscal e de criação de um quadro fiscal que promova a criação de riqueza". Por isso, "uma linha vermelha" à aprovação do orçamento suplementar será o "aumento de impostos", bem como "a não criação de incentivos fiscais para o tecido empresarial".Entre as propostas apresentadas pelo CDS está a um aumento das linhas de crédito para as empresas, mas com fundo perdido, a eliminação dos pagamentos por conta ( que o Governo se prepara para introduzir ) e o alargamento do lay-off simplificado a sócios gerentes e até ao final do ano."O Governo tinha previsto que se gastasse mil milhões de euros com o lay-off, mas a execução mostra que está a gastar 300 milhões, o que permite alargar a medida a sócios gerentes e até ao final do ano", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.Em termos fiscais, os centristas defendem ainda um mecanismo de acerto de contas entre as dívidas e as obrigações exigidas e um acerto entre a retenção na fonte exigida em IRS e o imposto devido, bem como uma prorrogação até ao final do ano dos impostos que já foram adiados. "As empresas não estão em condições de pagar os impostos que acumularam", considerou o líder do CDS.Considerando que o Governo "não se compromete" com medidas concretas para a retoma da economia, o democrata cristão disse "aguardar" pelo plano. O executivo de António Costa está a ouvir os partidos com assento parlamentar a propósito do Plano de Estabilização Económica e Social, que conta entregar à Assembleia da República em junho.