20:29

Ana Catarina Mendes: É uma "grande vitória" do PS

A secretária-adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, foi a primeira dirigente socialista a falar depois de serem conhecidas as primeiras projeções que dizem que o partido foi o mais votado destas legislativas.



"Uma grande vitória do PS", uma "claríssima vitória do PS", afirmou Ana Catarina Mendes, entre gritos de vitória e aplausos dos militantes e apoiantes socialistas que estão a acompanhar a noite eleitoral no hotel Altis, em Lisboa.





"Os portugueses votaram pela estabilidade governativa e o PS empenhar-se-à para que os próximos quatro anos tenham um governo de estabilidade política, de estabilidade social de progresso e de futuro em Portugal", afirmou a dirigente socialista.



Perante o resultado do PSD, que teve 27,9% dos votos, segundo a sondagem Intercampus para a CMTV, Ana Catarina Mendes falou de uma "derrota histórica da direita em Portugal".



Perante eventuais acordos pós eleitorais, a secretária-adjunta do PS remeteu para declarações do líder do partido mais tarde. "O que estamos em condições para garantir é uma solução de quatro anos de estabilidade governativa em Portugal", disse.