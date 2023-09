César recomenda ao PS abertura e "muita paciência" para proteger estabilidade institucional

O presidente do PS, Carlos César, recomendou este domingo ao partido abertura, nomeadamente na discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2024, e ainda "muita paciência" para continuar a proteger a estabilidade "nas relações entre os órgãos de soberania"."O PS sabe que, sendo a estabilidade um valor de confiança e de credibilidade do nosso país, sabe que tem de, com muita paciência, muita paciência, continuar a procurar essa estabilidade, a proteger essa estabilidade, inclusive no plano institucional e, desde logo, nas relações entre os órgãos de soberania", defendeu.O dirigente socialista falava no encerramento da Academia Socialista, em Évora, num discurso em que deixou várias críticas ao líder do PSD, Luís Montenegro, por nunca reconhecer "o que tem corrido bem"."Mesmo assim, permita que vos diga que, se propostas como as que foram anunciadas nesta academia, como em relação a outras, inclusive em sede da discussão próxima do Orçamento do Estado, o PS deve entender que lhe cabe sempre aproveitar os contributos que sinceramente achar úteis e achar melhores para a governação e para o bom sucesso no nosso país, venham eles de que partidos ou entidades vierem", avisou.Para o presidente dos socialistas, desta forma, o PS provará "além da maioria parlamentar" a sua "maioridade política".Num discurso de cerca de meia hora, Carlos César lembrou que o PS "não é dono do país, nem o único a ter as melhores ideias ou a ter sempre as boas ideias".