CGA nega acesso à lista de subvenções mensais vitalícias dos políticos

Todos os partidos, com excepção do PSD, defenderam a aprovação de uma nova lei para a publicação da lista. O Bloco diz que não é necessária uma nova lei.

A Caixa Geral de Aposentações (CGA) recusou fornecer à associação Transparência e Integridade a lista de ex-políticos e das respectivas subvenções mensais vitalícias.





A publicação da lista foi suspensa, tal como o Negócios noticiou em Agosto, numa decisão que o Governo justifica com o novo Regulamento Geral de Protecção de Dados. A associação Transparência e Integridade não ficou convencida com a justificação (tal como os advogados ouvidos pelo Negócios) e resolveu fazer um pedido directo à CGA.