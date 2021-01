Chega elegeria 17 deputados se repetisse votação nas legislativas

Os quase meio milhão de votos conquistados por André Ventura no domingo traduzir-se-iam em 17 lugares no Parlamento num cenário hipotético em que o Chega alcançasse um resultado idêntico nas legislativas. Votações expressivas no Alentejo sem efeitos práticos na eleição de deputados.

