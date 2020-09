Chega: Presidente da Mesa "preparado para vários dias" em Évora até ser aprovada "lista do André"

Leia Também Chega/Convenção: Lista de direção de Ventura chumbada segunda vez

"Estou preparado para estar aqui vários dias até aprovarmos a lista do André", afirmou o mesmo responsável, em cima do palco, ao microfone, na II Convenção Nacional do Chega.Luís Graça deixou este alerta perante os poucos delegados que ainda permaneceram na sala depois de a proposta de lista para a direção nacional do presidente do partido ter sido chumbada pela segunda vez.Após a votação, a maioria dos delegados "rumou" ao exterior do espaço para, em pequenos grupos, comentar o resultado da votação, com alguns participantes de ânimo mais inflamado por não haver lista aprovada.O líder do partido, André Ventura, visivelmente emocionado quando subiu ao palco após o novo "chumbo", abandonou o espaço para preparar, pela 3.ª vez, uma lista para a direção nacional, que será submetida ainda hoje a votação dos delegados da II Convenção Nacional do partido."Eu pedirei ao presidente da Mesa que suspenda novamente os trabalhos e apresentarei uma nova lista", anunciou o deputado único e candidato presidencial, depois de muita insistência da plateia, que o interrompeu diversas vezes com gritos pelo seu nome e pedidos para que não abdicasse da liderança do partido."Ventura vai em frente, tens aqui a tua gente", ouviu-se na tenda que alberga o evento, com o líder em cima do palco, onde o foi abraçar o presidente da Mesa da Convenção.André Ventura foi reeleito em diretas há escassas duas semanas com 99% dos votos dos militantes.A proposta de lista para a direção nacional do presidente do Chega foi chumbada pela segunda vez, já que 219 delegados deram o "sim" e 121 o "não", segundo os resultados proclamados pela Mesa da reunião magna, que desta vez não revelou o número total de votantes.Assim sendo, a lista ficou aquém dos dois terços necessários previstos nos estatutos.Ainda antes do almoço, votaram 378 delegados do total de 510 inscritos, com 183 a apoiarem o rol de nomes apresentado por Ventura, mas 193 rejeitaram a lista para a direção nacional. Houve ainda um voto branco e um nulo.