Costa promete aprovar amanhã Programa do Governo e diz que OE está "pronto"

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Programa do Governo será aprovado na reunião do Conselho de Ministros agendada para esta quinta-feira. Apesar de reconhecer que "a conjuntura é adversa", o novo Executivo não desiste dos objetivos que propôs e diz que levará a votos o "programa eleitoral" que apresentou aos portugueses."O Programa do Governo é conhecido. É o programa eleitoral que apresentámos aos portugueses, e que já amanhã aprovaremos formalmente em Conselho de Ministros, para que na próxima semana o possamos discutir no local próprio, a Assembleia da República", referiu António Costa, na cerimónia de tomada de posse do novo Governo.Referindo que é preciso recuperar "o tempo perdido com uma crise política" indesejada pelos portugueses, António Costa afirmou que já foi aprovado o Programa de Estabilidade, que "prossegue a trajetória de equilíbrio orçamental e redução sustentada da dívida pública, que temos compatibilizado com ambição económica, social e ambiental".O primeiro-ministro adiantou também que a proposta de Orçamento do Estado para este ano (OE2022) já "está pronta", "honrando os compromissos assumidos, como o aumento extraordinário de pensões com efeitos retroativos, a redução do IRS para a classe média ou o início da gratuitidade das creches"."As circunstâncias mudaram, a conjuntura é adversa, mas não desistimos dos objetivos a que nos propusemos, nem esquecemos os compromissos que assumimos. Foi nessa expectativa que os portugueses nos transmitiram um voto de confiança e é essa confiança que queremos honrar", disse.António Costa salientou ainda que, nos próximos anos, Portugal dispõe de "condições únicas para romper definitivamente com um modelo de desenvolvimento assente em baixos salários" e que irá trabalhar para garantir "emprego digno e de qualidade", que permita aumentar o potencial do tecido produtivo e eliminar barreiras ao "progresso económico com base na inovação".