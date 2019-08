O programa eleitoral do partido foi hoje apresentado pelo coordenador, Adolfo Mesquita Nunes, e por vários candidatos às eleições legislativas, numa iniciativa que decorreu à porta da sede do CDS-PP, em Lisboa, e durou perto de uma hora e meia.



"Eu acho que é bem claro que temos um grande programa eleitoral" com "muitas boas ideias" e que "fazem todo o sentido", advogou a líder centrista.



No final de uma apresentação que decorreu em jeito de entrevista aos candidatos, Cristas apelou aos militantes que "gastem todos os minutos que têm a falar destas ideias, das ideias do CDS e porque é que faz sentido votar no CDS".



"Faz todo o sentido porque estas ideias fazem todo o sentido, porque os nossos candidatos fazem todo o sentido e porque o país precisa de uma política que não seja socialista, de uma política de centro e de direita, com convicção, com ambição, com arrojo e com muita vontade de vencer", assinalou Assunção Cristas.



"Nós estamos unidos, estamos fortes, estamos motivados, sabemos que temos muito trabalho pela frente, sabemos que temos um mês e meio de intensíssimo trabalho e não desvalorizamos isso", adiantou a também cabeça de lista do partido pelo círculo de Lisboa, relevando-se convicta de que "há muita gente" no país que "acha que estas ideias fazem sentido".



No programa eleitoral que leva às eleições legislativas de 6 de outubro, com 256 páginas, o CDS-PP propõe um pacto nacional para a educação, o alargamento da ADSE e a criação de uma rede de cuidadores, e elege como prioridade a baixa de impostos.



O documento contempla também uma reforma da justiça, uma estratégia nacional de combate à corrupção e à criminalidade organizada, uma reforma da administração pública, a eliminação ao longo desta legislatura da taxa extraordinária do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos ou a eliminação do benefício fiscal de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os partidos políticos.



O programa eleitoral centrista, que está dividido em cinco áreas temáticas, pretende que o Estado coloque "no mercado" a "maior quantidade possível" de edifícios públicos para dar lugar a habitação, a criação de suplemento de reforma e, ainda, de uma aplicação do Estado para telemóveis.



No final da apresentação das linhas que o partido propõe para a próxima legislatura, a líder do CDS-PP sinalizou que quer "um país livre e um país seguro".



"[Queremos] também olhar para um país onde, de facto, as crianças têm os seus percursos com ambição, com escolha, com a possibilidade de escolherem a sua escola, fazendo sentido que não fiquem circunscritas ao seu bairro e àquele seu pequeno mundo, onde muitas vezes ficam aprisionadas e não conseguem superar", assinalou, notando que este é, também, um programa que contempla "um estatuto fiscal para o interior" e uma valorização da agricultura e do ambiente.



Assunção Cristas defendeu "um verdadeiro Estado social de parceria, assente num princípio de subsidiariedade" e na ideia de que "as pessoas existem antes do Estado", sublinhando que "não é por ser do Estado ou não ser do Estado, por ser privado ou social" que esta "energia imensa que está nas pessoas e que está nas instituições" pode ser desperdiçada.



"Ao fim de muito tempo a apertar o cinto e de anos traumáticos da 'troika', ao fim de muito tempo a dizermos que é preciso reformas - e nós tivemos quatro anos a suscitar e a pedir mais reformas -, eu acho que é chegado o tempo de dizer [que] este programa tem ambição", frisou, acrescentando que "o país precisa de ambição".

