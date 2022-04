Custo de vida, Europa e Ucrânia. Os grandes temas

A invasão da Ucrânia acabou por ofuscar os grandes temas que já marcavam a pré-campanha eleitoral na qual Macron entrou tarde. A covid-19, o protesto dos coletes amarelos - os “gilets jaunes” -, a política agrícola comum ou as negociações para as licenças de pesca da frota pesqueira francesa após o Brexit ficaram na sombra da guerra. Outras foram as questões quentes nas últimas semanas: o custo de vida, a NATO, a imigração, a Europa e as relações com a Rússia, precipitadas pela invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro. Com os partidos tradicionais franceses estilhaçados na primeira volta das presidenciais, é uma espécie de regresso a 2017. Na altura, Emmanuel Macron teve uma vitória inequívoca sobre Marine Le Pen com 66% dos votos. A segunda volta é este domingo.

