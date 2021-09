Do inferno ao céu. Como Merkel mudou em 16 anos

No primeiro mandato, procurou estabilizar a Europa e teve o seu período de graça. No segundo, quase estilhaçou o eixo franco-alemão com a exigência de políticas de austeridade. A crise dos refugiados acabou por mudar a imagem fria da líder germânica.

