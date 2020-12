Eduardo Cabrita: "Eu cometo erros, quer de tempo quer de avaliação"

Eduardo Cabrita defendeu em entrevista que o bastonário da Ordem dos Médicos é que deveria ser questionado sobre por que razão é que só esta terça-feira é que o processo do médico que verificou o óbito do cidadão ucraniano nas instalações do SEF.



"É perguntar ao senhor bastonário, uma vez que toda a gente sabe tudo desde Abril. Desde o início de Abril que se sabia que tinha havido – não interessa se verificação ou certidão, é irrelevante. O gravíssimo aqui é que a certidão de dia 12 diz uma coisa e o relatório da autópsia que foi enviado ao DIAP no dia 29 diz outra, infelizmente muito mais grave e totalmente diferente", afirmou o ministro da Administração Interna ao jornal Público e à rádio Renascença.





Cabrita garante ainda que a antiga diretora do SEF não será oficial de ligação em Londres - um emprego que vale 12 mil euros mensais. O ministro considera ainda que Cristina Gatões podia ter cessado funções mais cedo.





"Eu cometo erros, quer de tempo quer de avaliação", disse o governante.