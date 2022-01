Eleitores têm até hoje para se inscreverem para votar antecipadamente em mobilidade

Quem quiser votar antecipadamente em mobilidade nas eleições legislativas tem até esta quinta-feira, dia 20, para o fazer. Apesar de as eleições estarem marcadas para dia 30 de janeiro, quem quiser pode votar uma semana antes e escolher o local de voto, tal como aconteceu nas eleições presidenciais de há um ano.Qualquer eleitor recenseado em território nacional pode pedir para votar antecipadamente em mobilidade. Para isso, tem de "manifestar essa intenção à Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, por via postal ou por meio eletrónico" e, após confirmada a inscrição, dirigir-se ao local de voto no dia 23.Quem optar por fazer a inscrição online, deve fazê-lo aqui e indicar o nome completo, data de nascimento, número de identificação civil, morada, município onde pretende exercer o direito de voto antecipado em mobilidade, contacto telefónico e, sempre que possível, endereço de correio eletrónico.Em todo o país, haverá 1.303 mesas de voto antecipado em mobilidade, o dobro das criadas nas presidenciais. A Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna garante que há, pelo menos, uma mesa de voto em cada município do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.No dia da votação antecipada, a 23 de janeiro, os eleitores inscritos devem deslocar-se à mesa de voto escolhida e apresentar o documento de identificação e indicar a freguesia onde estão inscritos no recenseamento eleitoral.