Escócia prepara novo referendo para independência

Em setembro de 2014 houve um primeiro referendo com vista à independência da Escócia, com 55% a votarem para continuarem a fazer parte do Reino Unido.



... A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon (na foto), anunciou esta terça-feira a preparação de um anteprojeto de lei para um novo referendo sobre a independência – a que foi dado o nome de indyref2 – da Escócia perante o Reino Unido. Ao anunciar o seu programa para o governo, no parlamento escocês, Nicola Sturgeon dise que o anteprojeto de lei estabelecerá a pergunta que irá ser feita aos cidadãos no novo referendo, avançou o Evening Standard. Recorde-se que em setembro de 2014 houve um primeiro referendo com vista à independência da Escócia, com 55% a votarem para continuarem a fazer parte do Reino Unido. Nicola Sturgeon declarou perante os deputados que nas eleições para o parlamento, de 6 de maio do próximo ano – em que os quatro milhões de eleitores escoceses elegerão 129 deputados –, defenderá a independência da Escócia e procurará "um claro apoio ao direito da Escócia de escolher o seu próprio futuro". Será a sexta eleição desde que o parlamento escocês foi constituído, em 1999. Por agora, a primeira-ministra escocesa disse que a prioridade do governo continua a ser o combate à covid-19. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recusou em janeiro deste ano o pedido de Nicola Sturgeon para que o Reino Unido transferisse as prerrogativas necessárias para que a Escócia pudesse realizar um segundo referendo à independência do país. Isto por considerar que não fazia sentido realizar nova consulta popular apenas seis anos após um primeiro referendo. Saber mais Nicola Sturgeon Nicola Sturgeon Reino Unido política referendo eleições

