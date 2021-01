Escutas no caso hidrogénio apanham António Costa. Presidente do Supremo manda que sejam destruídas

As conversas telefónicas do primeiro-ministro, António Costa, com o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, terão sido apanhadas por escutas do Ministério Público. O objetivo era investigar o caso do hidrogénio verde, que também já levou a que o secretário de Estado-adjunto e da Energia, João Galamba, e o ministro da Economia, Siza Vieira, fossem alvo de escutas.Segundo o jornal Expresso (acesso pago) , o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Piçarra, ordenou a destruição das duas escutas em que António Costa era interveniente por considerar que não eram relevantes.No entanto, o Ministério Público discorda e já recorreu da decisão. Caberá agora a um juiz-conselheiro decidir se as provas serão destruídas ou se serão integradas no processo em curso.A lei estipula que quaisquer escutas em que o chefe de Governo é interveniente têm de ser apreciadas pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Há também uma terceira escuta envolvendo António Costa sobre a qual António Piçarra ainda não se pronunciou.