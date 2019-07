EUA propõem agravar em mais 4 mil milhões de dólares as tarifas sobre bens da UE

Os Estados Unidos querem impor tarifas aduaneiras adicionais sobre produtos da União Europeia, no valor de quatro mil milhões de dólares.

Depois de no sábado, à margem do G20 na cidade japonesa de Osaka, os Estados Unidos terem firmado tréguas comerciais com a China, esta segunda-feira o foco de Washington volta a estar na União Europeia.





Segundo a Bloomberg, o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, propôs uma lista suplementar de 89 "sub-rubricas tarifárias" com um valor comercial de cerca de quatro mil milhões de dólares que possa ser sujeita a direitos alfandegários adicionais.

Isto de modo a fazer valer os direitos dos Estados Unidos na disputa junto da Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os subsídios que a UE atribui à construtora aeronáutica Airbus, indica a agência noticiosa.