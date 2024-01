Fim de portagens nas ex-SCUT custaria cerca de 170 milhões

O líder do PS prometeu acabar com as portagens nas antigas SCUT, mas não revelou quanto seria o custo da medida. Valor calculado pode ficar aquém, uma vez que não inclui ainda todos os descontos entretanto aplicados. Pedro Nuno Santos também pisca o olho às empresas e diz que vai baixar as tributações autónomas em 20%.

Fim de portagens nas ex-SCUT custaria cerca de 170 milhões









