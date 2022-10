Geringonça deixou marcas permanentes na política do Governo

A geringonça terminou, mas deixou uma herança com lastro orçamental e um menu de políticas públicas centrais à condução do atual Governo. Dela partiram desde as 35 horas semanais de trabalho da função pública, o agravamento da derrama estadual de empresas com grandes lucros, passando pelo desdobramento de escalões de IRS, tributação dos imóveis de luxo no chamado “imposto Mortá

...