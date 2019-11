Contudo, é insignificante o número de estrangeiros que criaram empregos em Portugal através deste regime. Desde que foi lançado pelo antigo ministro Paulo Portas, em 2012, e até 30 de setembro de 2019, o investimento total captado através da concessão de vistos gold ultrapassava os 4,8 mil milhões de euros. Deste montante, 4,3 mil milhões foram aplicados em aquisição de imóveis, a maioria dos quais na Grande Lisboa, Porto e Algarve.Isso mesmo foi assumido pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, durante o debate do programa de Governo, quando foi questionado sobre o impacto que os vistos gold têm tido sobre o mercado imobiliário. "O regime dos vistos gold foi revisto durante a legislatura anterior, no sentido de procurar outro tipo de razões que levam ao investimento e habilitam a autorização de residência para o invesitmento. É verdade que a maior parte das decisões têm que ver com o imobiliário, e isso, eventualmente, levar-nos-á a equacionar uma revisão do regime para perceber de que forma o podemos utilizar melhor", afirmou o ministro durante o debate desta semana.O Expresso avança agora em que poderá consistir esta revisão. Segundo o semanário, as alterações não serão no sentido de excluir os investimentos em imobiliário dos requisitos que permitem aceder aos vistos gold, mas de limitar e condicionar esses investimentos. O Governo vai estar a possibilidade de o investimento em imobiliário ser elegível para vistos gold se for feito em áreas do país onde a pressão dos preços é menor, como no interior ou nos territórios de baixa densidade.