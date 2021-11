Governo aprova 48 milhões para instalar laboratórios de educação digital nas escolas

até 48 milhões de euros

laboratórios de educação digital a

transição digital nas escolas, que é uma das prioridades previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).





Segundo a resolução do Conselho de Ministros publicada esta terça-feira em Diário da República,





até ao montante máximo de 48 milhões de euros, "ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor", com "a instalação de equipamentos de projeção e de laboratórios de educação digital nas escolas da rede pública".

48 milhões previstos, 27 milhões deverão ser investidos na compra de projetores para as escolas públicas e 21 milhões serão destinados a laboratórios de educação digital. Ainda este ano, o Governo autoriza o investimento de 81 mil euros do total previsto para projetores e 81 mil euros da fatia total destinada aos laboratórios.



A compra deste material será financiada pelas verbas previstas do PRR e tem em vista prosseguir o objetivo de "criar condições para a inovação educativa e pedagógica, através do desenvolvimento de competências em tecnologias digitais, da sua integração transversal nas diferentes áreas curriculares e da modernização do sistema educativo português".





laboratórios de educação digital para "potenciar experiências educativas ao nível da programação, do ensino da robótica e da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação".



O Governo deu "luz verde" à realização de despesapara a compra de equipamentos para a criação deinstalar em escolas públicas. A medida é mais um passo naa Secretaria-Geral da Educação e Ciência fica autorizada a gastarDo total dosO Governo considera, por isso, que a instalação de equipamentos de projeção nas salas de aula é "essencial para maximizar a utilização dos conteúdos digitais", bem como a instalação dos