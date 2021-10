Governo desmente BE e promete negociar na especialidade

A frase surgiu logo no início da conferência de imprensa e marcou o tom da resposta. "O Governo lamenta a decisão tomada pela Mesa Nacional do Bloco de Esquerda e aproveita para sinalizar que não se revê na descrição feita pela líder do BE, quer em relação ao conteúdo do OE quer em relação à descrição do processo negocial."





Ladeado pelas ministras da Saúde e do Trabalho, Duarte Cordeiro fez questão de sublinhar os avanços propostos pelo Executivo aos bloquistas, elencando os diplomas aprovados no Conselho de Ministros de quinta-feira: a agenda trabalho digno, o estatuto do SNS e o estatuto dos profissionais da Cultura.



Depois, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares partiu para o ataque, destacando que "este orçamento tem subjacente, no que diz respeito a salários e rendimentos, o maior aumento do salário mínimo nacional de 40 euros", conta com um aumento dos funcionários da Administração pública e avança na reforma do IRS com desdobramento de dois escalões.





Duarte Cordeiro lembrou que, apesar de não ter sido possível responder na totalidade às nove propostas fixadas pelo BE para viablizar o Orçamento, mas destacou ter dado passos na questão dos limites à contratação no SNS, na dedicação plena no SNS e na criação da carreira de técnico auxiliar de saúde.

"Este OE responde às preocupações dos portugueses e deve ser viabilizado", insistiu Duarte Cordeiro.



E colocou o ónus do lado do partido de Catarina Martins: "O BE tem até quarta-feira para reavaliar a sua posição e o Governo mantém a disponibilidade de avaliar o Orçamento do Estado e o aprofundamento que o OE tem na fase da especialidade".





O governante fez ainda questão de destacar que "a generalidade das propostas apresentadas pelo BE são propostas extra orçamento".