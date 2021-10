Bloco: “PS faz propostas para lá da legislatura”

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que a proposta de Orçamento do Estado (OE) apenas "reflete as prioridades do PS", mas afirma que "ainda há tempo" para encontrar soluções para a viabilização do documento.





"Seria uma irresponsabilidade se o Governo não quisesse um acordo para o OE", afirmou Catarina Martins este domingo, após a reunião da Mesa Nacional do Partido. E subiu a pressão sobre o Executivo, frisando que as contrapropostas apresentadas pelos socialistas não são suficientes para garantir a viabilização do documento.



"Não há no BE nada de chantagem", adiantou a líder bloquistas, repetindo as nove medidas que considera essenciais para aprovar o OE. Para Catarina Martins, "falar de eleições é um boa forma de não se falar em Orçamento". "Havendo vontade o OE não tem que ser um problema, mas pode ser uma solução", insistiu, lembrando que "nunca houve em Portugal eleições antecipadas por causa de um orçamento".





Sobre as negociações à esquerda, Catarina Martins afirmou o Governo "que tem preferido propor medidas que iriam para lá da legislatura". "Não se pode responder com um OE para 2022 com base em perspetivas para uma outra legislatura", insistiu.





Para a coordenadora do Bloco, um "OE que não tenha um caminho estratégico em questões como a transição climática e a recuperação de salários e das condições do trabalho não pode ter o voto do BE".



Apesar do impasse no processo de negociação, e mesmo após as cedências do Governo, Catarina Martins considera que, "se nada for feito, o BE votará contra" o documento. Ainda assim, o BE não fecha a porta a mais reuniões com o Executivo, lembrando que "não temos muito tempo, mas ainda há tempo" para encontrar uma solução. "Se até à próxima quarta-feira o Governo entender negociar o OE o Bloco responderá com disponibilidade."