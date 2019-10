"Não estava de todo nos meus planos... nem agora nem nunca" uma candidatura à presidência do CDS, afirmou João Almeida.

Horas depois de ter escrito, na sua conta do Facebook, que o CDS teve uma "derrota estrondosa", João Almeida afirmou que este resultado "obriga a repensar a estratégia" e fazer uma "reflexão profunda sobre o futuro" do partido.



Apesar de não estar nos seus horizontes, o deputado não se exclui de uma eventual corrida, afirmou sentir-se "obrigado" a essa reflexão pessoal face ao "estado do partido" que saiu das legislativas de domingo.

O deputado e porta-voz do CDS João Almeida admitiu esta segunda-feira, 7 de outubro, à agência Lusa, apresentar uma moção de estratégia ao próximo congresso e não exclui uma eventual candidatura à sucessão de Assunção Cristas à liderança do partido."Não estava de todo nos meus planos... nem agora nem nunca" uma candidatura à presidência dos centristas, afirmou João Almeida, acrescentando ser importante que, perante o resultado nas legislativas de domingo, com uma votação de 4,25%, o partido faça uma reflexão.