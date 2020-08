João Gomes Cravinho: “Estamos abertos a capital privado”

João Gomes Cravinho garante que há interessados em entrar no capital de participadas do Estado na Defesa. De fora fica o Arsenal do Alfeite, que se manterá público e o Governo quer que seja o epicentro da indústria naval portuguesa.

