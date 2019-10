Luís Montenegro anuncia esta quarta-feira candidatura à liderança do PSD

O antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, vai anunciar esta quarta-feira a candidatura à presidência do partido social-democrata e desafiar o atual presidente, Rui Rio. O antigo deputado do PSD, que em Janeiro já tinha desafiado Rui Rio para eleições diretas que não passaram no Conselho Nacional do partido, vai dar uma entrevista à SIC na qual anunciará formalmente um novo desafio ao presidente social-democrata.



Continuar a ler De acordo com o jornal Público, Montengero "está a ouvir atentamente o partido antes de tomar uma posição" e "está muito concentrado e compenetrado na responsabilidade que tem em mãos", não se sabendo a data de novas diretas no partido e se Rui Rio se tenciona recandidatar.



Esta terça-feira, o jornal já havia indicado que Montenegro estava a recolher apoios através de escolhas para as autárquicas de 2021 e que estaria agendado um jantar para o dia 12 de outubro, em Espinho, que serviria de arranque da candidatura à liderança do PSD.



O jantar acontecerá para celebrar o 10.º aniversário da conquista da autarquia de Espinho pelo PSD e contará com 600 convidados.



Pelo menos quatro líderes de distritais manifestaram-se contra Rui Rio. Bruno Vitorino, líder da distrital de Setúbal, diz ter sentido "vergonha" ao ouvir o discurso de "quase vitória" de Rio ao Público. Carlos Morais, líder da distrital de Viana do Castelo, Rui Rocha, líder da distrital de Leiria e João Moura, líder da distrital de Santarém, também se manifestaram contra Rio.