Luís Montenegro assume objetivo de vencer europeias em 2024

O presidente do PSD traçou este domingo como objetivo ganhar as eleições europeias do próximo ano. No encerramento da Universidade de Verão do partido, em Castelo de Vide, Luís Montenegro elencou as medidas que o partido apresentou nas últimas semanas, em concreto para redução do IRS e garantiu que não é uma oposição "histérica", nem "estéril".





"O grande próximo desafio são as eleições europeias", assumiu o líder social-democrata, garantindo que "o PSD está aqui para as ganhar e eu quero aqui reafirmar, sim, nós estamos aqui para ganhar as próximas eleições".



Durão Barroso diz que as europeias devem ser “prioridade imediata” do PSD e afasta candidatura presidencial Leia Também

A questão das europeias e da necessidade de vencer este ato eleitoral foi sublinhado por Durão Barroso na intervenção na véspera, desviando as atenções que até ali tinham sido votadas às presidenciais depois de Marques Mendes ter assumido a possibilidade de avançar na corrida a Belém em 2026.





Leia Também Marques Mendes diz não ter ambição de candidatura a Belém ou outro cargo político

Luís Montenegro elencou as medidas que o partido apresentou nas últimas semanas com o pacote de alívio fiscal do IRS já este ano à cabeça. E desafiou o Governo a implementar as medidas, nomeadamente, a redução do IRS para jovens e a devolução do excesso de receita fiscal para dar folga ao rendimento dos portugueses. "Faça sua essa proposta, eu faço de conta que é sua. Eu faço de conta que você desde o início pensou assim", ironizou o líder do PSD.





O presidente social-democrata acredita, de resto, que estas propostas puseram o partido a ser o único tema nos últimos dias. "Não se fala de outra coisa na política portuguesa que não seja do PSD", afirmou Montenegro, apontando que as intervenções do Governo e do PS têm sido "nos últimos 30 dias" todas sobre o maior partido da oposição, porque o PSD "estava a falar daquilo que interessa às pessoas".



Luís Montenegro é o 19.º Mais Poderoso de 2023 Leia Também

Luís Montenegro comprometeu-se a "pôr os portugueses a pensar" sobre os oito anos de governação do primeiro-ministro António Costa. "Vamos pôr os portugueses a pensar estes oito anos que correspondem a duas legislaturas completas se valeram a pena", indicou, apontando o facto de "estarmos na cauda da Europa" de os salários estarem "cada vez piores" do ponto de vista relativo e dos jovens que têm de emigrar.





O presidente do PSD concluiu que "a seguir a dois anos de pandemia, seguiram-se dois de pandemónio".



(Notícia atualizada às 14:05 com mais declarações do líder do PSD)