Marcelo já comunicou intenção de indigitar António Costa como primeiro-ministro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comunicou esta quarta-feira a intenção de indigitar o secretário-geral do PS, António Costa, como primeiro-ministro. O anúncio foi feito pelo chefe de Estado, depois de terem sido ouvido os partidos que conseguiram representação parlamentar nas eleições legislativas do passado domingo, dia 30 de janeiro.

"O Presidente da República comunicou ao Dr. António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, a sua intenção de o indigitar como Primeiro-Ministro do XXIII Governo Constitucional, a qual será formalizada depois do apuramento dos votos dos círculos eleitorais da Europa e de fora da Europa", lê-se numa nota publicada no site da Presidência.





27 consulados. O total de 99,13% votos contados dão vitória a António Costa com 41,68% dos votos e 117 deputados eleitos para a Assembleia da República.

Quer isto dizer que a indigitação deve acontecer assim que forem apurados os votos do estrangeiro. Até ao momento, faltam ainda apurarMarcelo Rebelo de Sousa informa ainda que "a nomeação e posse terão lugar depois da primeira sessão da XV legislatura da Assembleia da República".