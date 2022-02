António Costa já pode formar novo Governo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já comunicou ao secretário-geral do PS, António Costa, a intenção de o indigitar como primeiro-ministro, na sequência da vitória com maioria absoluta nas eleições legislativas do passado domingo, dia 30 de janeiro. O anúncio da intenção de Marcelo dá, assim, margem ao PS para ir começando a preparar a equipa que vai compor o próximo Governo.





Segundo o comunicado emitido pela Presidência da República, a indigitação será formalizada logo que forem apurados os votos dos consulados (círculos eleitorais da Europa e Fora da Europa), que irão distribuir, ao todo, quatro lugares no Parlamento. Esse processo deverá ficar concluído nos próximos dias, mas a nomeação e a posse do novo Governo só deverão acontecer depois de a nova Assembleia da República tomar posse.





Enquanto isso, o Governo estima que o processo de formação do novo Executivo fique concluído na semana de 20 de fevereiro, devendo alguns dos deputados socialistas eleitos para a Assembleia da República integrar a nova equipa governativa.





No final das reuniões com o Presidente da República, o PS garantiu que “há uma vontade inequívoca” de contribuir para “uma cultura de diálogo no Parlamento”, apesar de ter maioria absoluta. Já os três maiores partidos (PSD, Chega e IL) pedem um maior escrutínio ao Governo, com o Chega a reclamar para si a liderança da oposição, “enquanto o PSD se reorganiza”. O regresso dos debates quinzenais será um dos temas trazidos a debate pela oposição já no início da nova legislatura.