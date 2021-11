Marcelo vai "esticar o mais possível" dissolução até ao dia 5 de dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Eu vou tentar esticar o mais possível até ao dia 05 [de dezembro] porque diplomas fundamentais como os da corrupção, por exemplo, ainda não chegaram [a Belém]", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem de uma visita a uma exposição no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.Marcelo disse que alguns diplomas poderão chegar já depois de a Assembleia da República estar dissolvida."É evidente que quanto mais depressa vierem as leis, menos desconforto existe. Imagine-se que eu discordo de diplomas que são matérias fundamentais, eu digo esses da corrupção, pode haver outros, que chegam vários dias depois de dissolvida a Assembleia. É uma situação desconfortável para todos: para os deputados que votaram, para o Presidente que recebe na hora em que recebe", explicitou.O chefe de Estado considerou que estas "não são matérias secundárias, são matérias principais", admitindo que teria "outro conforto sentindo que chegavam antes do parlamento estar dissolvido"."Vou apreciar um a um para ver o juízo que merecem", concluiu.