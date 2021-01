Marisa satisfeita por Ana Gomes ter ficado "acima das aldrabices e do ódio de Ventura"

A eurodeputada e recandidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda não escondeu a desilusão pelo resultado obtido no ato eleitoral deste domingo. Marisa Matias, que as projeções indicam ter obtido uma votação entre os 4% e os 5%, muito aquém dos mais de 10% registados nas presidenciais de 2016, reconheceu que estes resultados não foram os que esperava e ficaram "longe do objetivo"."O resultado não é o que desejava", prosseguiu para, num aparente recado ao PS, acrescentar que "não é também uma falta de comparência". "Hoje como ontem, amanhã como hoje, cá estarei para todas as lutas, para ganhar e para perder, como fiz sempre e como faz a minha gente", atirou.Marisa Matias revelou ter já ligado a Marcelo Rebelo de Sousa para lhe dar os parabéns pela reeleição e também à candidata Ana Gomes, que as projeções colocam com grande probabilidade na segunda posição, por ter ficado "acima das aldrabices e do ódio de André Ventura"."A direita está em reconfiguração e muitos eleitores de direita do país votaram num candidato de extrema-direita", lamentou frisando que não irá virar à cara aos "combates que temos pela frente, difíceis e fundamentais".A bloquista identificou como sua tarefa e de Portugal construir um "país solidário", capaz de se juntar "pelo Serviço Nacional de Saúde e pelos seus profissionais, a nossa maior arma contra a pandemia".Marisa Matias falou ainda na necessidade de defender e proteger a democracia, da importância de se cuidar dos mais frágeis, sem esquecer dos cuidadores informais que cuidam daqueles, da necessidade de resposta às alterações climáticas, da luta pela igualdade e do combate ao racismo."Estive sempre presente e sabem que continuam a contar comigo todos os dias", comprometeu-se.(Notícia atualizada)