Marques Mendes: Remodelação confirma “brutal” reforço político de Pedro Nuno Santos que sobe a “super-ministro”

Luís Marques Mendes defendeu este domingo, no seu comentário habitual na SIC, que a remodelação do Governo de António Costa consagra o "brutal" reforço político de Pedro Nuno Santos, que deixa a secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para assumir o cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação.





"É uma remodelação que consagra o brutal reforço político de Pedro Nuno Santos. Ele sobe a superministro. Fica com um ministério super popular. E ainda ganha num lugar-chave o seu grande aliado Duarte Cordeiro. E até Mariana Vieira da Silva", afirmou o comentador.





Marques Mendes considera que esta é uma remodelação "em circuito fechado", feita "com o núcleo duro do PS", que "torna o Governo cada vez mais fechado e de combate".





E é também, na sua opinião, uma remodelação que mostra um ligeiro desvio à esquerda. "As promoções de Pedro Nuno Santos e de Duarte Cordeiro confirmam-no. A ala esquerda do PS ganha força no Governo", concretizou.





"Há, finalmente, uma característica interessante: a pouco e pouco, o PM dá palco a todos os seus potenciais sucessores: a Fernando Medina "deu-lhe" a Câmara de Lisboa; a Pedro Nuno Santos "dá-lhe" um cargo de super ministro; a Pedro Marques "dá-lhe" a liderança da lista ao PE e um futuro com mais peso político; falta Ana Catarina Mendes, que será ministra no próximo governo PS", concluiu.