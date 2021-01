Marques Mendes sugere Carlos Moedas para Lisboa e Paulo Rangel para o Porto

o PSD precisa de lançar candidatos fortes, sobretudo para Lisboa e Porto"

No seu habitual espaço de comentário na SIC, Luís Marques Mendes deixou duas sugestões para encabeçarem as listas do PSD nas eleições autárquicas deste ano.O antigo presidente dos sociais-democratas avançou os nomes de Carlos Moedas para a autarquia de Lisboa e de Paulo Rangel para a Câmara do Porto.Marques Mendes considera que o PSD tem uma "grande oportunidade" para recuperar algumas autarquias, recordando que o partido "laranja" conta atualmente com apenas 98 câmaras contra 160 do PS.Mas, sublinha, para isso acontecer "Ainda sobre a política nacional, o comentador vê uma eventual crise política no final do ano como "possível" mas "não provável". Isto porque, sustenta, se o PCP "falhar as autárquicas" poderá ter medo de ser penalizado numas eleições antecipadas abrindo uma crise política e se as eleições municipais "correrem bem" aos comunistas estes "ganham espaço de manobra" em sede de discussão do Orçamento.Sobre as presidenciais do próximo dia 24 de janeiro, Marques Mendes considera que a grande dúvida é se Ana Gomes fica em segundo, à frente de André Ventura. E, acrescenta, o líder do Chega tem contado com a "ajuda" da esquerda e da direita.