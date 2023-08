Mesmo sem maioria, PP tenta investidura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Duas semanas depois das eleições espanholas, o enorme labirinto político do país vizinho continua sem saída. À direita, o Partido Nacional Basco voltou a negar qualquer acordo com o Partido Popular (PP), mesmo depois de um recuo do Vox nas condições de apoio ao novo executivo. Ainda assim, os populares já disseram que irão apresentar-se na investidura, apesar da impossibilidade matemática de serem bem-sucedidos.



...