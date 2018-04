Ministro brasileiro das Finanças anuncia saída do cargo

O ministro da Fazenda [tutela das Finanças] do Brasil, Henrique Meirelles, anunciou esta sexta-feira o abandono do cargo, que será ocupado pelo até agora secretário-executivo da pasta, Eduardo Guardia.

A demissão de Meirelles (na foto) acontece depois da saída de sete dos seus colegas de Governo, quase todos com o intuito de poderem – em conformidade com a lei brasileira – candidatar-se às próximas eleições.

Só que, no caso do ministro das Finanças demissionário, recentemente filiado no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), este deixou claro que só disputará eleições se for como candidato à Presidência da República.