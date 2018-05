Montenegro acusa Rio de "fazer pressão directa sobre deputados do PSD" sobre eutanásia

No programa da TSF "Almoços Grátis" desta quarta-feira, 30 de Maio, Luís Montenegro acusou Rui Rio de ter pressionado deputados do PSD para que votassem a favor da despenalização da eutanásia.





O presidente do PSD "acusou não sei exactamente quem de estar a pressionar os deputados do PSD, com isso estando ele próprio a fazer uma pressão directa sobre os seus deputados para seguirem a posição dele", acusou o ex-deputado social-democrata.