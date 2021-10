Morreu Colin Powell, ex-secretário de Estado de George W. Bush

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Colin Powell, que foi o primeiro secretário de Estado negro dos Estados Unidos e que, ao longo de várias administrações republicanas, ajudou a moldar a política externa norte-americana nas funções que desempenhou, morreu esta segunda-feira, aos 84 anos.





A informação foi avançada pela própria família num comunicado publicado na rede social Facebook, em que indica que o antigo chefe da diplomacia norte-americana (2001-2005) morreu na sequência de complicações da covid-19, apesar de estar totalmente vacinado.





"Perdemos um extraordinário e amado marido, pai, avô e um grande americano", escreveu a família.





Colin Powell foi uma das principais figuras negras do país durante décadas. Como assinala a CNN, foi nomeado para posições de relevo por três presidentes republicanos, depois de atingir o topo da carreira militar numa altura em que o exército norte-americano recuperava o vigor depois do trauma deixado pela Guerra do Vietname.





Descrito como republicano moderado e pragmático, ponderou entrar na corrida à presidência em 1996, mas os receios da mulher, Alma, relativamente à sua segurança acabaram por ajudar na decisão de recuar.





Em 2008, Powell rompeu com o partido para apoiar Barack Obama que se tornaria, então, o primeiro negro a ser eleito para a Casa Branca.





Powell vai ficar para sempre associado a uma controversa apresentação que fez no Conselho de Segurança da ONU, em fevereiro de 2003, em que defendeu a posição do presidente George W. Bush de que o então líder iraquiano, Saddam Hussein, constituía um perigo iminente para o mundo por causa de reservas de armas químicas e biológicas que detinha.





O próprio Powell acabaria por admitir que essa apresentação estava repleta de imprecisões e de informações truncadas fornecidas por outros elementos da administração Bush, representando, nas suas palavras, "uma mancha" que "ficará para sempre" no seu registo.