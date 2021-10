Mudança nos escalões “não responde à maior parte dos portugueses”, diz João Oliveira

Para o PCP, o desdobramento do terceiro e sexto escalões de IRS anunciado pelo primeiro-ministro é, para já, “ uma declaração de intenções”. João Oliveira defende mudanças no mínimo de existência e nas deduções específicas para que haja um alívio de IRS que chegue às pessoas com rendimentos mais baixos.

Mudança nos escalões "não responde à maior parte dos portugueses"









