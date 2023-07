"Não passei a noite a ler o relatório" sobre a TAP, diz António Costa

Leia Também TAP: Obrigação de pagamento de 55 milhões a Neeleman não é consensual





A apreciação do relatório em plenário da Assembleia da República deverá acontecer a 19 de julho, na última reunião com votações desta sessão legislativa, e os partidos podem apresentar propostas de alteração em comissão até ao próximo dia 10.



Ao longo de três meses de trabalhos realizaram-se 46 audições presenciais, que duraram cerca de 170 horas, foram pedidos dez depoimentos por escrito e dezenas de documentos ao Governo, à TAP e a outras entidades.



relatório preliminar da comissão de inquérito à TAP, elaborado pela deputada socialista Ana Paula Bernardo, que concluiu não existir evidência de que o Ministério das Finanças tivesse conhecimento do processo de saída de Alexandra Reis, do qual só soube no momento da publicação do comunicado na CMVM.A apreciação do relatório em plenário da Assembleia da República deverá acontecer a 19 de julho, na última reunião com votações desta sessão legislativa, e os partidos podem apresentar propostas de alteração em comissão até ao próximo dia 10.Ao longo de três meses de trabalhos realizaram-se 46 audições presenciais, que duraram cerca de 170 horas, foram pedidos dez depoimentos por escrito e dezenas de documentos ao Governo, à TAP e a outras entidades.

O primeiro-ministro não comenta, para já, as conclusões do primeiro relatório da Comissão de Inquérito à TAP. "Quando estiver aprovado o relatório final, se houver alguma coisa para dizer assim o farei", respondeu António Costa, em resposta aos jornalistas esta quarta-feira."Eu percebo que a Lusa tenha passado a noite a ler o relatório, mas eu não passei a noite a ler o relatório, além de que este não é o momento de me pronunciar", entende o primeiro-ministro, que explicou que as primeiras ilações serão tiradas pela Assembleia da República e apenas depois irá comentar.Questionado sobre as consequências políticas a retirar da CPI à TAP, António Costa realçou que o Governo está "tranquilo e descansado desde o princípio" e reiterou que apenas retirará "consequências políticas" quando for apresentada a versão final do documento. O primeiro-ministro preferiu antes focar-se na intervenção na companhia aérea, que afirmou ser necessária para assegurar a sobrevivência da empresa.Na madrugada desta quinta-feira foi divulgado o