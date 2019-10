Nomes do próximo Governo vão ser conhecidos ainda hoje

A habitual reunião semanal entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa foi antecipada para o final desta tarde, ocasião em que o primeiro-ministro indigitado dará a conhecer o novo elenco governativo ao Presidente da República. Depois do encontro, e a menos que Marcelo levante alguma objeção a um dos nomes propostos, o que se afigura improvável, a presidência dará a conhecer a composição do futuro Governo.

Os nomes que vão integrar o próximo Governo da República deverão ser conhecidos ainda esta terça-feira, apurou o Negócios. O primeiro-ministro indigitado, António Costa, vai dar a conhecer as suas propostas para o próximo elenco governativo na reunião semanal com o Presidente da República que foi antecipada para as 18:15 desta tarde.





Realizada habitualmente à quinta-feira, a reunião semanal entre o primeiro-ministro e o Presidente da República foi antecipada dado que amanhã António Costa parte para Bruxelas, onde nos próximos dias 17 e 18, vai participar no Conselho Europeu destinado a tentar fechar o processo do Brexit e a debater o próximo orçamento de longo prazo da União Europeia.



Desta forma, tanto Costa como Marcelo poderão cumprir o objetivo mútuo de agilizar o processo relativo à formação do novo Governo e, assim, dar início à nova legislatura o mais rápido possível.



De acordo com as informações recolhidas pelo Negócios, o objetivo de São Bento e Belém passa pela possibilidade de, no mesmo dia, tomarem posse os deputados eleitos nas legislativas de 6 de outubro durante a manhã para, já da parte da tarde, entrar formalmente em funções o novo Executivo.



Para amanhã, 16 de outubro, está prevista a contagem final dos votos oriundos dos círculos da emigração, sendo muito provável que esses quatro mandatos sejam distribuídos entre PSD e PS. Uma vez publicados, em Diário da República, os resultados finais das últimas eleições, decorre um prazo de até três dias para que a nova Assembleia da República tome posse. Tudo aponta para que tal suceda nos primeiros dias da próxima semana, sendo que o dia 23 surge como a data mais provável.



