Novo líder dos patrões apresenta "Pacto Social" a Marcelo

O novo presidente da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), Armindo Monteiro, encontrou-se nesta quarta-feira com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo apresentado a iniciativa "Pacto Social", segundo a nota publicada no site da Presidência."O Presidente da República recebeu hoje a nova direção da Confederação da Indústria Portuguesa", pode ler-se na nota.A Presidência da República acrescenta que Armindo Monteiro não só apresentou "cumprimentos de cortesia", "bem como a iniciativa de um 'Pacto Social' com a sociedade portuguesa, reforçando o papel das empresas como fator de mudança e inovação, para a criação de novas oportunidades para Portugal, aumentando a riqueza, elevando os salários e os rendimentos das famílias".Em meados de abril, quanto tomou posse, o novo líder dos patrões prometeu ser "uma parte da solução" para o país e com uma proposta na mão a apresentar no prazo de 30 dias ao Governo - um Pacto para o crescimento. Mas antes será discutido com os sindicatos, "num sinal claro de que queremos mais intervenção da sociedade civil", afirmou."Assumo aqui o compromisso de, dentro de 30 dias, apresentarmos ao Governo uma proposta de Pacto para o crescimento de Portugal, com medidas concretas", assegurou, "com metas, objetivos e desígnios bem definidos e com prazos estabelecidos".