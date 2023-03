Armindo Monteiro eleito presidente da CIP com 87% dos votos

Leia Também Armindo Monteiro gosta de mergulho e vai liderar a CIP. Só quer fazer um mandato

Armindo Monteiro foi eleito Presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal com 87% dos votos, revelou o organismo em comunicado.A CIP indica que "foi a maior participação de sempre para a eleição dos órgãos sociais, tendo o "escrutíno registado o maior número de votos". "O número de associados que votou também foi o maior", acrescentam os patrões."O nosso compromisso para este mandato é muito claro: defender o progresso de Portugal através da plena participação das empresas no esforço coletivo de transformação económica, desenvolvimento social e reforma do Estado, como instrumento de promoção do bem estar e da coesão social", defende Armindo Monteiro no comunicado.O novo líder da CIP deixa ainda um recado ao Governo: "O nosso país tem de estar focado nos desafios. Não pode perder mais tempo em discussões ideológicas estéreis afastadas dos problemas reais das pessoas e das empresas"."Não há tempo a perder. As empresas farão a sua parte, compete ao poder político eleito fazer a sua. A CIP contribuirá com sugestões, abertura negocial e vigilância democrática", remata Armindo Monteiro.Em entrevista ao Negócios, publicada esta quinta-feira, Armindo Monteiro já definiu o seu futuro na CIP: "Se tiver êxito porventura será o único mandato", afrimou. O mandato termina em 2027.

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora, com pós-graduação no Mestrado em Estatística e Sistemas de Informação pelo ISEGI, da Universidade Nova de Lisboa, Armindo Monteiro tem uma longa ligação ao associativismo empresarial, tendo liderado a ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários. Foi ainda vice-presidente da CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal; vice-presidente da AIP - Associação Industrial Portuguesa; vice-presidente do Yes for Europe - Confederação Europeia de Jovens Empresários; membro do CES - Conselho Económico e Social e da FIJE - Federação Ibero-americana de Jovens Empresários; e é membro da YPO - Young Presidents Organization.

(Notícia atualizada às 18:21)