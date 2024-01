Nuno Melo desmente Ventura e diz que AD inviabilizará Governo de esquerda

O presidente do CDS afirmou hoje que a Aliança Democrática (AD), que integra também PSD e PPM, não viabilizará um Governo de esquerda, desmentindo o líder do Chega, que classificou a coligação de "muleta útil do PS".

"A AD não viabilizará um Governo de esquerda, em primeiro lugar, porque vencerá as eleições e, em segundo lugar, porque a normalidade desapareceu quando o PS governou tendo perdido as eleições e Pedro Nuno Santos esclareceu que não viabilizará um Governo à sua direita, abrindo as portas a uma geringonça 2.0, que seria um desastre para Portugal", afirmou Nuno Melo, em comunicado.

Leia Também André Ventura ataca AD por admitir viabilizar eventual Governo do PS

"As regras têm de ser iguais para todos. Em condições normais quem vence deve governar", sublinhou o líder centrista.

O presidente dos democratas-cristãos reagia assim a declarações do líder do Chega, André Ventura, que afirmou hoje que a AD admite viabilizar um eventual Governo minoritário do PS com uma maioria de direita no parlamento, apontando um "sentimento de revolta" entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal.

"A AD assume que viabilizará um Governo PS, mesmo que haja uma maioria Chega, PSD e IL no parlamento. Este facto motivou nas últimas semanas um enorme sentimento de revolta em muitas hostes de PSD, IL e CDS", afirmou hoje o líder do Chega.

Na resposta, o presidente do CDS afirmou que "mais do que tresler o pensamento alheio, André Ventura deveria tratar de deixar de ser a muleta útil do PS, nítida no anúncio de que o Chega apresentará uma moção de rejeição a um Governo da AD, fazendo um gigantesco favor ao PS, BE, CDU, PAN e Livre".

Para Nuno Melo, esta posição do Chega "ajuda a perceber a importância de a AD vencer as eleições em condições de não depender" do número de deputados eleitos do partido de André Ventura.

"Certeza absoluta: quanto mais o Chega crescer, mais o PS ficará próximo de governar", insistiu.

A AD, continuou, "é a única alternativa estável, lúcida, previsível e com quadros capazes - que não teve de recrutar no refugo de outros partidos - para tirar o PS do poder", numa alusão à aproximação ao Chega de elementos anteriormente ligados a outras formações partidárias, como o caso do antigo deputado social-democrata Maló de Abreu, que vai integrar as listas do Chega às eleições legislativas de 10 de março.

"Vencer as eleições sem depender dos outros é a principal prioridade que melhor serve os interesses de Portugal", considerou Melo.