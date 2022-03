O que exigem parceiros sociais, empresas e mercados ao novo Governo

O Presidente da República já prometeu falar dos “desafios do novo Governo” no discurso de tomada de posse. “Penso que esse é o momento adequado”, afirmou. O Negócios procurou já perceber junto das principais organizações patronais, sindicais e empresariais os desafios e exigências para a nova legislatura. Impostos mais baixos e mais competitivos, melhor acesso à justiça e à habitação, aumentos salariais e o regresso do lay-off simplificado que é pedido pelos patrões – mas também agora pela UGT – são algumas das exigências.

