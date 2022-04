Oposição critica proposta de OE2022 "em tudo igual" à que foi chumbada há cinco meses

Apesar de contar com maioria absoluta para passar o Orçamento do Estado para este ano (OE2022), o Governo recebeu esta quarta-feira uma onda de críticas dos partidos da oposição por apresentar uma proposta orçamental muito semelhante à que foi chumbada há cinco meses e que precipitou a realização de eleições antecipadas em janeiro."O novo orçamento é em tudo igual ao orçamento que já tinha apresentado em 2021, com uma diferença: existe agora uma inflação de 4% que vai erodir os salários e o poder de compra dos portugueses", salientou a deputada bloquista Mariana Mortágua, numa reação inicial à proposta do OE2022, que foi apresentado esta tarde pelo Ministério das Finanças.Para o Bloco de Esquerda (que está agora reduzido a cinco deputados), "o Governo não pode repetir a ideia de que apresenta um orçamento sem cortes", porque revê "em alta a inflação para 4%", com uma subida de "todos os impostos que dependem do aumento dos preços" mas "não atualiza as despesas à taxa da inflação", incluindo os escalões do IRS.A mesma ideia foi defendida pelo deputado do Chega, André Ventura, que considerou que, por via da subida da inflação, "fica claro que haverá uma perda do poder de compra dos consumidores". Acusou ainda o Governo de "alheamento" face à atual conjuntura e à falta de medidas para anular os efeitos da subida generalizada dos preços junto das famílias.O Chega critica também que o OE seja "o mesmo orçamento que foi chumbado na Assembleia da República", com a agravante de que "foi pensado num contexto em que nada do que está a acontecer existia". "O OE não foi preparado para o fim da pandemia e para uma transição para a normalidade, para a guerra e para um brutal aumento de preços sobretudo da energia e dos bens alimentares", disse.Para o PSD, o Governo continua sem dar resposta ao "principal desafio estrutural do país que se prende com o crescimento económico, produtividade e competitividade". "Este orçamento repete as mesmas fórmulas e não é expectável que a mesma fórmula conduza a resultados diferentes", disse o deputado social-democrata Jorge Paulo Oliveira.A ausência de respostas para pôr Portugal a crescer e a convergir com a Europa vai levar, segundo o PSD, a um maior empobrecimento e uma perda de competitividade do nosso país em comparação com os restantes países da Europa, atirando Portugal para "a cauda da Europa", depois de o ano passado o país ter sido ultrapassado pela Hungria e Polónia.Já o Iniciativa Liberal contesta que o novo ministro das Finanças, Fernando Medina, não tenha explicado como é que prevê manter a estimativa de descida do défice, para 1,9% do PIB, tendo em conta que revê em baixa a taxa de crescimento do país e prevê uma subida da inflação para 4%, ao invés dos 2,9% antecipados anteriormente.O BE diz que essa revisão em baixa do crescimento real da economia sem rever em baixa o défice só pode ser "um milagre". "E esse milagre só é possível porque o Governo ganha com a inflação mas não devolve para à sociedade. Por isso, transfere de alguma forma para os trabalhadores o custo do aumento de preços para a economia", sinalizou Mariana Mortágua.Também o Livre sinalizou que o novo OE tem "uma linha orientadora na qual não se revê" e criticou a ausência de respostas a problemas que considera estruturais e não apenas conjunturais. Advogou ainda que as propostas necessárias este ano "não têm de ser apenas orientadas para uma face transitória de regresso aos limites de défice e à dívida europeus, mas ser de transformação estrutural da economia".O deputado único do Livre, Rui Tavares, mostrou-se ainda disponível para dialogar com o Governo e avançou já que há três medidas que gostaria de ver incluídas na versão final do documento: o programa "Três C's" casa, conforto e clima, reativar a ambição para o novo pacto energético e um apoio, tal como tarifas para os transportes públicos, para o transporte escolar em veículos elétricos.