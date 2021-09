PCP reconhece “percurso democrático e de resistência ao facismo” de Jorge Sampaio

O Partido Comunista Português expressa, através de uma nota de imprensa enviada às redações, condolências à família de Jorge Sampaio e também ao PS."A Jorge Sampaio deve ser reconhecido o seu percurso democrático e de resistência ao fascismo no qual releva o papel desempenhado na defesa nos tribunais plenários, nos anos da ditadura, de numerosos antifascistas", é possível ler.O PCP nota ainda que o antigo Presidente da República, que morreu esta sexta-feira, "exerceu nos anos posteriores ao 25 de abril elevadas responsabilidades políticas, designadamente as de secretário-geral do PS, e institucionais, tendo sido membro do Conselho de Estado, Presidente da República entre 1996 e 2006 e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, cargo que exerceu entre 1990 e 1995 no quadro da Coligação «Por Lisboa», em que o PCP exerceu relevante papel."O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, aos 81 anos. Jorge Sampaio foi Presidente da República entre 1996 e 2006. Estava internado desde dia 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.Com um historial de doente cardíaco, Jorge Sampaio foi transportado de urgência de helicóptero do Algarve, onde estava a passar férias, para Lisboa, devido a "dificuldades respiratórias".