João Oliveira falava aos jornalistas na Assembleia da República, minutos depois de o primeiro-ministro ter anunciado que comunicou ao Presidente da República que o Governo se demite, caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores seja aprovada em votação final global.



O líder parlamentar contesta as afirmações de António Costa de que as propostas aprovadas na quinta-feira na especialidade tenham "qualquer impacto orçamental em 2019" e assegurou que o PCP "não se deixará condicionar" e manterá a sua posição na votação final global do diploma.



O PCP assegurou esta sexta-feira que recusará as "chantagens e ultimatos" do Governo relativamente à contagem do tempo dos professores e acusou o executivo e o PS de "calculismo eleitoral"."A decisão do Governo de abrir um clima de crise, ameaçar com a sua demissão e tentar condicionar a Assembleia da República a pretexto de um direito consagrado nos Orçamentos de 2017 e 2018 é uma manobra de chantagem que resulta do calculismo eleitoral", acusou o líder parlamentar comunista João Oliveira.