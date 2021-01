Pelosi quer impedir Trump "instável" de ordenar ataques nucleares antes de sair

A porta-voz da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, comunicou que falou com o mais alto cargo do Pentágono sobre Donald Trump e sobre a segurança dos códigos nucleares nestes últimos dias em que o presidente se mantém em funções.





Pelosi diz ter falado com o líder das Forças Armadas norte-americanas, o general Mark Milley, para "discutir as precauções disponíveis que impeçam um presidente instável de iniciar hostilidades militares ou de aceder a códigos de lançamento e ordenar um ataque nuclear", lê-se numa carta dirigida aos colegas democratas, citada pela CNBC.





Paralelamente, Pelosi afirmou que o Congresso irá agir no sentido de retirar Trump do poder. A porta-voz do Confresso irá reunir-se com outros democratas no sentido de entenderem a melhor forma de retirarem Trump da Casa Branca antes de Joe Biden tomar posse como presidente a 20 de janeiro.





"A situação deste Presidente desequilibrado não podia ser mais perigosa e temos de fazer tudo o que conseguirmos para proteger o povo americano deste assalto ao nosso país e à nossa democracia", sublinhou Nancy Pelosi, no mesmo documento.