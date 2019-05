O PEV considerou que António Costa recorreu a uma "injusta chantagem" e "nem falou verdade nas declarações que fez, quando fala do impacto, designadamente, para o ano de 2019 das propostas que foram apresentadas", dado que estas propostas "não têm qualquer impacto orçamental ao nível do ano de 2019".



De acordo com a deputada, 'Os Verdes' vão manter o seu sentido de voto, como é evidente", o que mantém "a coerência com tudo" o que o partido fez "durante esta legislatura" relativamente a esta matéria.

O Partido Ecologista 'Os Verdes' (PEV) anunciou que não pretende alterar o sentido de voto relativamente à contabilização total do tempo de serviço dos professores e classificou a declaração do primeiro-ministro ao país como "chantagem"."Relativamente a esta chantagem, que não tem outro nome, que o senhor primeiro-ministro hoje veio fazer, eu quero dizer que 'Os Verdes' consideram que é absolutamente inadmissível, é inaceitável esta forma como o Governo procura agora condicionar a Assembleia da República", afirmou a deputada Heloísa Apolónia, numa declaração aos jornalistas no parlamento, em Lisboa.